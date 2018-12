மாவட்ட செய்திகள்

மோகனூர் அருகே கோழிப்பண்ணை அதிபரை தாக்கிய 30 பேர் மீது வழக்கு வாலிபர் கைது + "||" + Near Mohanur The case was filed against 30 persons who attacked the chicken coop Young man arrested

மோகனூர் அருகே கோழிப்பண்ணை அதிபரை தாக்கிய 30 பேர் மீது வழக்கு வாலிபர் கைது