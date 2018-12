மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதியில் தாலுகா அலுவலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு: கடையநல்லூரில் அனைத்து கட்சி சார்பில் 20-ந்தேதி ஆர்ப்பாட்டம் முகமது அபுபக்கர் எம்.எல்.ஏ. அறிவிப்பு + "||" + 20th party demonstration on all parties in Kadayanallur Mohammed Abubakar MLA Announcement

வனப்பகுதியில் தாலுகா அலுவலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு: கடையநல்லூரில் அனைத்து கட்சி சார்பில் 20-ந்தேதி ஆர்ப்பாட்டம் முகமது அபுபக்கர் எம்.எல்.ஏ. அறிவிப்பு