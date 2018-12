மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம் குறித்து முதல்–அமைச்சர் முடிவு செய்வார் - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் பேட்டி + "||" + The chief minister will decide on the Sterlite plant affair

