மாவட்ட செய்திகள்

தற்காலிக துப்புரவு தொழிலாளர்களை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் பணியாற்ற நியமிக்க கோரி முற்றுகை போராட்டம் + "||" + The Siege Struggle demanding the appointment of the Smart City project

தற்காலிக துப்புரவு தொழிலாளர்களை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் பணியாற்ற நியமிக்க கோரி முற்றுகை போராட்டம்