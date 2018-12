மாவட்ட செய்திகள்

திருமண மண்டபத்தை திறக்க வலியுறுத்தி ஊர்வலமாக செல்ல முயன்றவர்கள் தடுத்து நிறுத்தம் - போலீசார் குவிப்பு + "||" + Emphasize the opening of the wedding hall Those who try to make a march stop

திருமண மண்டபத்தை திறக்க வலியுறுத்தி ஊர்வலமாக செல்ல முயன்றவர்கள் தடுத்து நிறுத்தம் - போலீசார் குவிப்பு