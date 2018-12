மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தை அபகரித்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மகனுடன் தீக்குளிக்க முயன்ற தாய் - சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு + "||" + The mother who tried to fire with the son demanding action on the land grabbing the land

நிலத்தை அபகரித்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மகனுடன் தீக்குளிக்க முயன்ற தாய் - சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு