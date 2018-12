மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தை மீட்காத வருவாய்த்துறையை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து கடும் பாதிப்பு + "||" + Denounced the revenue Public road stroke The impact of heavy traffic

பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தை மீட்காத வருவாய்த்துறையை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போக்குவரத்து கடும் பாதிப்பு