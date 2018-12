மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது அரசு பஸ் மோதி பயிற்சி ஆசிரியர் சாவு ‘லிப்ட்’ கேட்டு ஏறி சென்ற மூதாட்டியும் பலியான பரிதாபம் + "||" + When on motorbike Government bus collide Training Teacher Death and dewath for old woman

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது அரசு பஸ் மோதி பயிற்சி ஆசிரியர் சாவு ‘லிப்ட்’ கேட்டு ஏறி சென்ற மூதாட்டியும் பலியான பரிதாபம்