மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வைகுண்டபதி பெருமாள் கோவிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Tuticorin Vaikuntapati Perumal temple is the opening of the Paradise

தூத்துக்குடியில் வைகுண்டபதி பெருமாள் கோவிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்