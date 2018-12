மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில், பாலியஸ்டர், நைலான் பைகளை பயன்படுத்த தடை - 1-ந் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது + "||" + In Nilgiris district, the use of polyester and nylon bags is prohibited

