மாவட்ட செய்திகள்

வெல்லத்தில் கலப்படம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் கரும்பு விவசாயிகள் கலெக்டரிடம் கோரிக்கை + "||" + To jaggery Doing adulteration Should stop Sugarcane farmers Request a Collector

வெல்லத்தில் கலப்படம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் கரும்பு விவசாயிகள் கலெக்டரிடம் கோரிக்கை