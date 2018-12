மாவட்ட செய்திகள்

பெண்களுக்கு சம உரிமை அளிக்க வேண்டும் கலெக்டர் கந்தசாமி பேச்சு + "||" + Women should be given equal rights Collector Kandhasamy talk

பெண்களுக்கு சம உரிமை அளிக்க வேண்டும் கலெக்டர் கந்தசாமி பேச்சு