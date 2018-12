மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை ரெயில் நிலையத்தில் நகரும் படிக்கட்டுகளை இயக்கி சோதனை அடுத்த மாதம் முதல் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது + "||" + The tunnel is moving from the stairs to the train and the test comes from next month

