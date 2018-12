மாவட்ட செய்திகள்

ஏரியூர் அருகே நடு ஆற்றில் பழுதாகி நின்ற விசைப்படகு ½ மணி நேரம் தவித்த பயணிகள் + "||" + Near Arrior A balloon in the middle of the river Passengers suffering from ½ hours

ஏரியூர் அருகே நடு ஆற்றில் பழுதாகி நின்ற விசைப்படகு ½ மணி நேரம் தவித்த பயணிகள்