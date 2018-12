மாவட்ட செய்திகள்

8 வழிச்சாலைக்கு எதிராக மனு கொடுக்க சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு ஊர்வலமாக வந்த விவசாயிகள் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் ஆவேசம்-தர்ணா போராட்டம்