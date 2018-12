மாவட்ட செய்திகள்

குடும்பத்தினர் யாரும் வராததால் ரவுடியின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்வதில் தாமதம் + "||" + Due to the absence of any family members, it is delayed post-mortem examination

குடும்பத்தினர் யாரும் வராததால் ரவுடியின் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்வதில் தாமதம்