மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கல்வி திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும்; துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டில் கவர்னர் பேச்சு + "||" + We need to create new educational programs

புதிய கல்வி திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும்; துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டில் கவர்னர் பேச்சு