மாவட்ட செய்திகள்

நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் மனைவியின் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்ற கணவன் கைது தவறி விழுந்து இறந்ததாக நாடகமாடியது அம்பலம் + "||" + By suspicion of behavior Husband arrested for killing wife's head It is noteworthy that he died in failure

நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் மனைவியின் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்ற கணவன் கைது தவறி விழுந்து இறந்ததாக நாடகமாடியது அம்பலம்