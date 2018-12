மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி மோட்டார் சைக்கிள்களில் ‘ஜாலி ரைடு’ செல்வதற்கு தடை விதிக்கக்கோரி வழக்கு அதிகாரிகள் பதில் அளிக்க, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Celebration of the New Year On motorcycles Jolly Ride is banned Officers answer, High Court orders

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தையொட்டி மோட்டார் சைக்கிள்களில் ‘ஜாலி ரைடு’ செல்வதற்கு தடை விதிக்கக்கோரி வழக்கு அதிகாரிகள் பதில் அளிக்க, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு