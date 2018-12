மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய கடன் தள்ளுபடியால், வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லை மேல்-சபையில் குமாரசாமி பேச்சு + "||" + Farm loan rebate does not affect development activities Coomaraswamy speak in upper house

விவசாய கடன் தள்ளுபடியால், வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லை மேல்-சபையில் குமாரசாமி பேச்சு