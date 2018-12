மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் ‘சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை ஜனவரி மாதம் திறக்கப்படும்’ - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + In Madurai 'Super Specialty Hospital to be opened in January'

மதுரையில் ‘சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை ஜனவரி மாதம் திறக்கப்படும்’ - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்