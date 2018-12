மாவட்ட செய்திகள்

நாக்பூர் கோர்ட்டு அருகே பயங்கரம் வக்கீலை கோடரியால் வெட்டிவிட்டு, வாலிபர் தற்கொலை + "||" + Near Nagpur Court The lawyer was killed by the ax and the suicide of the boy

நாக்பூர் கோர்ட்டு அருகே பயங்கரம் வக்கீலை கோடரியால் வெட்டிவிட்டு, வாலிபர் தற்கொலை