மாவட்ட செய்திகள்

சாவு எண்ணிக்கை 17- ஆக உயர்வு: பிரசாதம் சாப்பிட்ட மேலும் ஒருவர் பலி பெண்ணுக்கு கருக்கலைந்த சோகம் + "||" + Death toll rises to 17 Eat the offering And one killed

சாவு எண்ணிக்கை 17- ஆக உயர்வு: பிரசாதம் சாப்பிட்ட மேலும் ஒருவர் பலி பெண்ணுக்கு கருக்கலைந்த சோகம்