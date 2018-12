மாவட்ட செய்திகள்

2019-ம் ஆண்டில் “தமிழகம் பிளாஸ்டிக் இல்லாத மாநிலமாக மாறும்” மண்டல விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் கருப்பணன் பேச்சு + "||" + In 2019 "Tamil Nadu becomes a state of plastic"

2019-ம் ஆண்டில் “தமிழகம் பிளாஸ்டிக் இல்லாத மாநிலமாக மாறும்” மண்டல விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் கருப்பணன் பேச்சு