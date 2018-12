மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்பென்னாத்தூர் பஸ் நிலையத்தில் அம்மா குடிநீர் மீண்டும் விற்பனை செய்ய வேண்டும் பயணிகள் கோரிக்கை + "||" + At the Kilpennottur bus station Mother needs to re-sell the drinking water Passenger request

கீழ்பென்னாத்தூர் பஸ் நிலையத்தில் அம்மா குடிநீர் மீண்டும் விற்பனை செய்ய வேண்டும் பயணிகள் கோரிக்கை