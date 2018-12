மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரி பதவி கிடைக்காததால் கட்சி மேலிடம் மீது சங்கமேஷ்வர் எம்.எல்.ஏ. கடும் அதிருப்தி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க போவதாக பேட்டி + "||" + Because the minister's office is not available On the top of the party Sangameshwar MLA Strong discontent

மந்திரி பதவி கிடைக்காததால் கட்சி மேலிடம் மீது சங்கமேஷ்வர் எம்.எல்.ஏ. கடும் அதிருப்தி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க போவதாக பேட்டி