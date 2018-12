மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் ஆருத்ரா தரிசனம் நடராஜருக்கு தீப மை வைக்கப்பட்டது + "||" + Thiruvannamalai The Arutra Darshan in Arunachaleswarar Temple Deepa ink was placed on Nataraja

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் ஆருத்ரா தரிசனம் நடராஜருக்கு தீப மை வைக்கப்பட்டது