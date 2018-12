மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே புளியந்தோப்புக்குள் புகுந்து காட்டுயானைகள் அட்டகாசம் - விவசாயிகள் அச்சம் + "||" + The wild elephants in the Pulianthope near Kodalur

கூடலூர் அருகே புளியந்தோப்புக்குள் புகுந்து காட்டுயானைகள் அட்டகாசம் - விவசாயிகள் அச்சம்