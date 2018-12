மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு கருத்தரங்கம் கலெக்டர் பிரபாகர் தலைமையில் நடக்கிறது + "||" + In the district Seminar on plastic wasting The Collector is headed by Prabhakar

