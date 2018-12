மாவட்ட செய்திகள்

ஜனவரி 1-ந் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிப்பதை வரவேற்கிறோம் நாமக்கல்லில் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேட்டி + "||" + Since January 1 Welcome to banning plastic products Interview with ER Eeswaran in Namakkal

ஜனவரி 1-ந் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிப்பதை வரவேற்கிறோம் நாமக்கல்லில் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேட்டி