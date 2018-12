மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: பழைய குற்றாலம்-மணிமுத்தாறு அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை + "||" + Old Courtallam Floods in Manimuthu Waterfalls Tourists are banned for bathing

நெல்லை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: பழைய குற்றாலம்-மணிமுத்தாறு அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை