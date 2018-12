மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல் காந்தி கர்நாடகத்தில் போட்டியிட மாட்டார் சித்தராமையா சொல்கிறார் + "||" + Rahul Gandhi will not contest in Karnataka Siddaramaiah says

ராகுல் காந்தி கர்நாடகத்தில் போட்டியிட மாட்டார் சித்தராமையா சொல்கிறார்