மாவட்ட செய்திகள்

கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் குவியும் பக்தர்கள் - பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம் + "||" + Devotees concentrating on the Velankanni trekking on Christmas celebration - the security arrangements intensified

கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் குவியும் பக்தர்கள் - பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்