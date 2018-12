மாவட்ட செய்திகள்

ஏரந்தாங்கல் கிராமத்தில் பள்ளி வளாகத்தில் அரசு அலுவலகங்கள் கட்டுவதை தடுக்க வேண்டும் குறைதீர்வு கூட்டத்தில் கோரிக்கை மனு + "||" + In the village of Aranthangal To prevent the building of government offices in the school premises Request for Debate Meeting

ஏரந்தாங்கல் கிராமத்தில் பள்ளி வளாகத்தில் அரசு அலுவலகங்கள் கட்டுவதை தடுக்க வேண்டும் குறைதீர்வு கூட்டத்தில் கோரிக்கை மனு