விவசாய நிலங்களில் உயர்மின் கோபுரம் அமைக்க எதிர்ப்பு: விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அரசியல் கட்சியினர் உண்ணாவிரதம் நாளை மறுநாள் மூலக்கரையில் நடக்கிறது + "||" + Opposition to set up the tower of farmland in agricultural lands: Political parties are fasting for the support of the farmers The day after tomorrow is on the corner

