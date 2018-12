மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகாவில் வறட்சியால் கருகிய பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + In Srivaigundam taluk Drought should be compensated for crops that are drought The farmers urged the Collector

ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகாவில் வறட்சியால் கருகிய பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்