மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீர் வரத்து குறைவு காரணமாக மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 9 நாட்களில் 10 அடி குறைந்தது + "||" + Due to decreased water flow The Mettur dam water level was reduced to 10 feet in 9 days

தண்ணீர் வரத்து குறைவு காரணமாக மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 9 நாட்களில் 10 அடி குறைந்தது