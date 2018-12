மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தென்னங்கன்றுகளை அரசே இலவசமாக வழங்க வேண்டும் - தஞ்சையில், அர்ஜூன் சம்பத் பேட்டி + "||" + The government should provide free grains to the farmers affected by the ghaj storm - Arjun Sampath interviewed in Tanjore

