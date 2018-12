மாவட்ட செய்திகள்

பிற கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களை இழுக்க முயற்சி செய்யமாட்டோம் : ஷோபா எம்.பி. சொல்கிறார் + "||" + We will not try to pull the other party MLAs: Shobha MP Says

பிற கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களை இழுக்க முயற்சி செய்யமாட்டோம் : ஷோபா எம்.பி. சொல்கிறார்