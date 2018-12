மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீர்பந்தல் காலனி பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க கூடாது - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு + "||" + Water pump colony area TASMAC Shop Do not set up

தண்ணீர்பந்தல் காலனி பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க கூடாது - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு