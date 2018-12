மாவட்ட செய்திகள்

பி.அக்ரகாரத்தில் முனியப்பசாமி கோவில் திருவிழா - ஆடு,கோழிகளை பலியிட்டு பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் + "||" + Muniyappasamy temple festival in Agrakaram - devotees sacrifice and feed the goats and chickens

பி.அக்ரகாரத்தில் முனியப்பசாமி கோவில் திருவிழா - ஆடு,கோழிகளை பலியிட்டு பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன்