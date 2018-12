மாவட்ட செய்திகள்

புறம்போக்கு நிலத்தில் வசிக்கும் 1¼ லட்சம் பேருக்கு 6 மாதத்திற்குள் வீட்டுமனை பட்டா - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி + "||" + Outside of the land will be inhabited Residential Land strap 1¼ million persons 6 months

