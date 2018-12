மாவட்ட செய்திகள்

நீர் மேலாண்மை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுதான் எனது நோக்கம் - ஈரோட்டில் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + My purpose is to raise awareness about water management - Dr.anbumani Ramadoss speech in Erode

நீர் மேலாண்மை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுதான் எனது நோக்கம் - ஈரோட்டில் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு