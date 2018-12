மாவட்ட செய்திகள்

வைராபாளையம் நீரேற்று நிலையம் அருகில் காவிரி ஆற்றில் கலக்கும் கழிவுநீர் - சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? + "||" + Near Vairapalayam water pump station Mixing sewage into the river Cauvery

வைராபாளையம் நீரேற்று நிலையம் அருகில் காவிரி ஆற்றில் கலக்கும் கழிவுநீர் - சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?