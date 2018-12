மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் ஒரே நாளில் 5 பெண்களிடம் கைவரிசை காட்டிய கொள்ளையன் கைது ரூ.18 ஆயிரம் மீட்பு-மோட்டார் சைக்கிள் பறிமுதல் + "||" + On the same day in Nellai The robbery of 5 women has been arrested

நெல்லையில் ஒரே நாளில் 5 பெண்களிடம் கைவரிசை காட்டிய கொள்ளையன் கைது ரூ.18 ஆயிரம் மீட்பு-மோட்டார் சைக்கிள் பறிமுதல்