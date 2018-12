மாவட்ட செய்திகள்

கடையம் அருகே விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து யானைகள் அட்டகாசம் நெற்பயிர்கள் சேதம்; விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Fall into the fields Elephants Pump Damage to crops; Farmers suffering

கடையம் அருகே விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து யானைகள் அட்டகாசம் நெற்பயிர்கள் சேதம்; விவசாயிகள் வேதனை