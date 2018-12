மாவட்ட செய்திகள்

14-ம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினம்: குமரி கடற்கரை கிராமங்களில் மவுன ஊர்வலம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை + "||" + 14th anniversary tsunamis memorial day: The silence procession in Kumari Beach villages Fishermen did not go fishing

14-ம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினம்: குமரி கடற்கரை கிராமங்களில் மவுன ஊர்வலம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை