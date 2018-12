மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல்காந்தியை பிரதமராக்க காங்கிரசார் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் - அகில இந்திய செயலாளர் சஞ்சய் தத் பேச்சு + "||" + Congress must act unitedly for Rahul Gandhi to be Prime Minister

ராகுல்காந்தியை பிரதமராக்க காங்கிரசார் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் - அகில இந்திய செயலாளர் சஞ்சய் தத் பேச்சு