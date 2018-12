மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு கோட்டை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் எம்.எல்.ஏ.வுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Erode Fort area Public protest against the rainwater drainage project Stir in the argument with the MLA

ஈரோடு கோட்டை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் எம்.எல்.ஏ.வுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு