மாவட்ட செய்திகள்

‘நிலுவை வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்’ போலீசாருக்கு, ஐகோர்ட்டு நீதிபதி அறிவுரை + "||" + 'You have to finish the pending cases' For the police, the Court of Justice advised

‘நிலுவை வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்’ போலீசாருக்கு, ஐகோர்ட்டு நீதிபதி அறிவுரை